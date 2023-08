PRÉSIDENTIELLE – Hajo Andrianainarivelo annonce sa candidature

Et un de plus. Hajo Andrianainarivelo, ancien ministre de l’Aménagement du territoire, annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. Une candidature sous les couleurs de son parti, le “Malagasy miara-miainga” (MMM). Selon les dires du nouveau candidat déclaré à la course à la magistrature suprême, son annonce découle d’une décision du conseil national du MMM qui s’est tenu, hier, à son siège à Ankerana. Hajo Andrianainarivelo est ainsi la troisième personnalité politique à officialiser son intention de briguer la magistrature suprême. Les deux premiers à l’avoir fait sont Auguste Paraina, fondateur et chef de file du parti “Tsara Tahafina”, et Marc Ravalomanana, ancien chef d’État et président national du parti “Tiako i Madagasikara” (TIM). Le patron du MMM affirme avoir tenu compte des aspirations des Malgaches qu’il a rencontrés durant ses tournées à travers le pays durant un an et demi, pour confectionner son programme politique. Un plan d’action qui mise sur “une décentralisation qui tient compte du bien-être de l’homme”, du renforcement du pouvoir d’achat et de l’éducation. À s’en tenir à l’allocution du porte-étendard du MMM, hier, “Osons bâtir l’avenir”, est le leitmotiv qu’il compte mettre en avant.