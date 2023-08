PÔLE ANTI-CORRUPTION – Installation du nouveau procureur de Mahajanga

Deux ans et demi après le décès de l’ancien procureur général, Beberto Rakotomavo, au sein du Pôle anti-corruption de Mahajanga, situé à Tsararano ambony, le ministère de la Justice vient de nommer le remplaçant du défunt, vendredi dernier. Rindra Harizo Randria­mahefarilala est installée au poste de procureur général. La cérémonie judiciaire solennelle s’est déroulée en présence du Garde des sceaux et ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanan­tenasoa ainsi que toute la famille de la justice à Mahajanga, le PAC, et les autorités locales. Le nouveau procureur général a souligné dans son discours les trois axes de son objectif. L’application de la loi pour ceux qui sont coupables, sans aucune discrimination ni exception. « Les procédures judiciaires seront accélérées avec la plus grande discrétion tout en respectant les droits du demandeur et du poursuivi », a précisé la PG. Rappelons que le PAC de Mahajanga est opérationnel depuis le 23 octobre 2020. La majorité des magistrats, nommés au sein de cette structure a déjà travaillé au sein de l’ancienne de la Chaîne pénale anti-corruption dont le chef de siège de la juridiction du second degré, Patricia Arisoa Rakoto, magistrate de 1er grade, ancienne présidente des Chambres près la Cour d’appel.