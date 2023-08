Notre insularité et ses affinités (s)électives

D’août 2020 à janvier 2022, quatre coups d’État se sont succédé dans l’espace africain francophone au Mali (18 août 2020, 24 mai 2021), au Tchad (20 avril 2021), en Guinée (5 septembre 2021) et au Burkina Faso (24 janvier 2022). Liste à laquelle s’ajoute désormais, le Niger depuis ce 26 juillet 2023.

Après le renvoi de son ambassadeur au Mali, la France est de nouveau sommée de quitter une autre ancienne colonie. Plutôt que d’analyser les erreurs stratégiques de son département, la Ministre française des Affaires étrangères se réfugia derrière ce qu’elle appelle «ingrédients habituels de la déstabilisation à la mode russe-africaine».

Face à cette «spirale de putschs», la communauté internationale n’a pas la légitimité suffisante, faute de supériorité morale indiscutable. La CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, créée en 1975, regroupant quinze pays francophones et anglophones, dont s’était retirée en 2000 la Mauritanie, unique membre arabophone) n’avait pas réagi aux oukases constitutionnelles en Guinée (Alpha Condé) ou en Côte d’Ivoire (Alassane Ouatarra), commettant une grave entorse au Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance.

La France avait pris acte, par le biais d’un communiqué de l’Élysée, du coup d’État institutionnel au Tchad, en mai 2021, arguant de la «nécessité d’assurer la stabilité régionale». Même raison au renoncement de l’Union africaine qui, pour la première fois de son histoire, renonça aux sanctions collectives et ne prononça pas une suspension suite à un changement inconstitutionnel de régime. Comment les uns et les autres pourraient être crédibles dans leur véhémente condamnation du dernier coup d’État au Niger, en juillet 2023.

Ce 31 juillet 2023, de Bamako à Ouagadougou, c’était un peu «putschistes de tous les pays, unissez-vous». L’avertissement conjoint des putschistes maliens et burkinabe rappellent malicieusement, et judicieusement, le risque d’une déstabilisation de l’ensemble de la région comme celle causée par l’intervention inconsidérée de l’OTAN en Libye en 2011.

Depuis, sur la décennie 2011-2021, les chercheurs américains Jonathan Powell (University of Central Florida) et Clayton Thyne (University of Kentucky) semblaient s’étonner qu’il y eut moins d’un coup d’État réussi par an sur le continent. Parce que, selon le décompte des mêmes chercheurs, «sur les 486 coups d’État réussis ou ratés depuis 1950 (donc une dizaine d’années avant les républiques indépendantes en Afrique), 214 – dont 106 réussis – ont eu lieu en Afrique (cité par Voice of America).

À cette aune, «l’esprit du panafricanisme», comme ses tenants aiment à en faire l’incantation avec quelque emphase, semble surtout être celui de putschs à répétition, finalement, outre la pauvreté, la chose du monde africain la mieux partagée.

Ce risque d’embrasement d’une région qui peut entraîner malgré elles des populations civiles qui n’ont rien demandé, et surtout pas donné mandat à des militaires belliqueux, la mer nous en préserve.

Île, nous ne fumes pas les victimes collatérales de la crise libyenne. Dans le vide créé par la chute du colonel Kadhafi, se sont engouffrés les djihadistes qui, depuis, déstabilisent les pays d’Afrique sahélienne.

Île, aucune ville de Madagascar n’est assiégée comme peut l’être Assamaka au Niger : 1500 habitants dont le quotidien est bouleversé par l’invasion de 4500 migrants africains refoulés depuis l’Algérie arabe (les migrants africains parlent souvent de «chasse à l’homme noir» de la part des Arabes).

Île, nous avons une exception naturelle que ne peuvent comprendre des continentaux, prompts à dénoncer autarcie et repli sur soi. Île-continent avec son archipel intérieur qui a su trouver un équilibre délicat que romprait des interférences d’importation. Citons en vrac les mantras de la religion du sans frontières : «zone de libre-échange», «marché commun», «libre circulation des biens, des services et des capitaux», «harmonisation de l’éducation et de la culture», «libre circulation des personnes».

À la prochaine élection présidentielle, il faudra veiller à ce qu’aucun programme ne brade notre insularité et ses affinités (s)électives.