MANANJARY – Six détenus s’évadent durant la nuit

Dans le calme plat de la nuit, six prisonniers de la maison centrale de Mananjary ont réussi à se faire la malle. Des recherches ont été lancées mais aucun d’entre eux n’a encore été attrapé jusqu’à hier soir.

La maison centrale de Mananjary sous le feu des projecteurs. Hier aux petites heures, ce principal pénitencier de la région Vatovavy a été le théâtre d’une évasion. Selon les informations recueillies, six détenus se sont fait la malle en sautant par une fenêtre dérobée où la grille de protection endommagée qui la protégeait s’est avérée être une frêle ouverture. Ils se sont échappés aux alentours de trois heures du matin où la population carcérale plongeait encore dans le sommeil. Aucun affrontement avec les gardes pénitentiaires n’a été signalé et il n’y a pas eu de coup de feu. Les détenus en fuite semblent avoir préparé leur coup, selon toujours les informations recueillies. Vu que l’évasion s’est faite en sourdine, ils l’auraient apparemment pensé en cachette depuis un certain temps, tout en étant de mèche entre eux, pour passer à l’action au moment où tout le monde s’y attendait le moins. Dès que l’invasion a été portée au grand-jour, les recherches ont aussitôt été engagées. Les diverses entités des forces de défense et de sécurité ont mobilisé des éléments de patrouille pour remonter les traces des évadés. Jusqu’à hier après-midi, aucun d’entre eux n’a encore été attrapé selon les informations communiquées. Parmi les six fugitifs, cinq ont déjà fait l’objet de jugement et devaient encore purger de lourdes peines prononcées à leur encontre. Le sixième est pour sa part un prévenu, mouillé dans une affaire dans laquelle il risque gros.

Réunion d’urgence

Le Groupe volant d’intervention rapide (GVIR) auprès de l’administration pénitentiaire, spécialisé dans la traque de détenus en fuite, a été déclenché pour intensifier les recherches. De son côté, l’Organe mixte de conception (OMC) rassemblant les autorités auprès du district, le parquet ainsi que de la police nationale et la gendarmerie nationale ont tenu une réunion. La maison centrale de Mananjary est l’une des nombreuses vieilles prisons de la Grande île où les infrastructures mises à la l’épreuve des décennies ont de plus en plus du mal à contenir la surpopulation carcérale et où le nombre de détenus peut triplé très facilement. De ce fait, les chambres sont devenues étroites pour les détenus très largement en surnombre et les bat-flancs insuffisants, ce qui n’est pas sans effet sur la sécurité carcérale. Lors de la saison cyclonique au mois de janvier 2022, un mur de la prison s’est écroulé lors du passage de la forte tempête tropicale Batsirai.

Les évadés

1- Séraphin Andriamahasolo

2- Félistin Randriamanantena

3- Tanicia Randriatahina

4- Bienvenu

5- Fulgence Rakotonandrasana

6- Théophile