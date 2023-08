«MANALA AZY TANORA ZOKINY» – Olombelo Ricky offre un voyage musical

Olombelo Ricky emmènera son public dans un voyage musical qui traverse les années, depuis 1990 jusqu’à nos jours, le 5 août.

Légende malgache. Le spectacle Manala Azy Tanora Zokiny se déroulera à la gare Soarano le 5 août avec Olombelo Ricky et ses talentueux musiciens. Dès 16h, les spectateurs auront le privilège d’assister à une expérience unique où le maître de la scène revisitera avec passion toutes ses compositions depuis 1990. «Le concept Manala Azy Tanora Zokiny est né en 2003, inspiré par le désir de permettre aux adultes qui n’avaient pas pu assister au légendaire Manala Azy Vita Bac à Antsahamanitra, à l’époque, de se rattraper. Depuis, le spectacle a évolué, faisant un voyage musical captivant au travers de mes chemins artistiques», ajoute l’artiste Olombelo Ricky. Le répertoire, soigneusement préparé pour les jeunes aînés, ravivera des souvenirs chers avec des titres tels que «Taratra hazavana», «Mbola zaza», «Naleoko ihany», et bien d’autres encore. Alors que les morceaux comme «Ody Aina», «Zara Hasina» et «Mpaka Fo» touchent plus sur les nouvelles générations. Au-delà de l’ambiance partagée, le spectacle Manala Azy s’engage à promouvoir la culture artistique malgache en général.

Une bonne occasion

Grâce à cet évènement, de nombreux artistes ont eu l’occasion de se révéler au grand public, notamment grâce à Manala Azy, Vita Bac, ou encore Tanora Zokiny. Le groupe Sadabe, qui a offert une performance percussionniste remarquable durant le Manala Azy de l’époque, est parmi ces artistes. «Honnêtement, nous avons poussé beaucoup d’artistes à monter sur scène pour la première fois grâce à cet événement. Manala Azy est un apport culturel artistique malgache, et cette fois-ci , c’est Olombelo Ricky à 100% qui illuminera la scène de la Gare Soarano» avoue l’artiste. Avec 45 années de carrière, Olombelo Ricky demeure un pilier indétrô nable de la musique malgache. Actuellement, il compte 9 albums. À noter que la musique d’Olombelo Ricky transcende les générations. Ses paroles touchantes, à l’instar de «Iray + Iray» qui chantent l’amour, séduisent aussi bien les plus jeunes que les plus anciens. Son répertoire intemporel résonne dans les cœurs des mélomanes de tous âges. «Soyez au rendez-vous» termine-t-il.