MAHAJANGA – Le délestage baisse en intensité

Les séries de délestage tournant sont légèrement allégées surtout depuis hier à Mahajanga. Après la consigne du président de la République, on a pu noter une légère amélioration de la situation de l’électricité, dans plusieurs quartiers.

Cela, en dépit d’un incident technique qui s’était produit vendredi dernier. Vendredi soir, un black-out total a plongé la ville dans l’obscurité durant plus d’une heure trente, vers 19h30. D’après les responsables de la Jirama, une des machines du groupe électrogène du prestataire de l’ENELEC a disjoncté en raison d’une surcharge, provoquant l’obscurité. Les explications techniques de la Jirama ont étayé que « l’alimentation des trois lignes 5kV a été rétablie à 20h20, les lignes ZI1 et ZI3 ont été rétablies à 20h45 et ZI2 cinq minutes plus tard. Nous avons attendu la stabilisation de la charge avant que la ligne ZI4 puisse être rétablie pour éviter les surcharges dues en raison de l’augmentation des besoins en énergie ». Le black-out a perturbé la soirée animée par l’artiste Black Nadia vendredi dernier à Tsararano. Le délestage tournant est toutefois remplacé par des séries de micro coupures qui durent entre trente minutes à deux heures, toute la journée et même la nuit.

Pénurie d’eau

La nuit, le courant est coupé deux fois dès 22h jusqu’à minuit, puis il est rétabli jusqu’à 3h du matin. « Les fokontany de Mahabibo et l’abattoir de Marovato sont plongés dans le noir toutes les nuits. C’est injuste », a déploré un père de famille. Depuis hier, aucune coupure n’a été observée, dans presque toute la ville. Par contre, on note une pénurie d’eau dans les « hauts quartiers » tels que Mangarivotra, La Corniche, Mahavoky atsimo, Antsahavaky, Manga et Tsaramandroso ainsi que les alentours. La pression d’eau est très faible et les robinets sont à sec. Des abonnés se plaignent de pénurie de 72h dans certains quartiers dont Manjarisoa, Mahavoky. Les pompes à eau de la Jirama fonctionnent à l’électricité.