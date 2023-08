JEUX DES ÎLES 2023 – Madagascar veut la première place

à vingt-trois jours de de la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 que Madagascar va héberger du 25 aout au 3 septembre, Madagascar se montre ambitieux pour terminer en haut du classement final. Un pari qui n’est pas facile à tenir vu le retard dans la préparation par rapport aux deux éditions précédentes de 1990 et 2007. Une analyse sur les disciplines auxquelles Madagas­car pourrait triompher mérite d’être soulevée pour évaluer nos chances avec l’ambition d’être premier le 3 septembre prochain. Ce sera une mission difficile et compliquée. Comme on dit : Jamais deux sans trois. Après deux éditions organisées sur le sol malgache (1990 et 2007), Madagascar a toujours réussi à tenir la dragée haute aux autres pays de l’océan Indien. La Grande île va tenter la passe de trois cette année et de conserver, par la même occasion, la tradition victorieuse à domicile. L’athlétisme est la première discipline pourvoyeuse de médailles d’or pour la Grande Ile à chaque édition des JIOI, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. Pour cette XIe édition, cinquante médailles d’or sont à disputer. La fédération malgache d’athlétisme ambitionne de rafler au moins la moitié, pourquoi pas plus selon le souhait du ministre coach Tahiana Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications lors de sa rencontre avec les athlètes la semaine dernière à Mahamasina. Avec les athlètes comme Claudine Nomenjanahary qui a raflé 3 médailles d’or en 2019 (100, 200, 4x100m) à Maurice, Sidonie Fiadanantsoa sur 100m haie, Haingo Razanajafy sur 100 m plat, le jeune Toky sy Aro Ralison, révélation sur 100m et 200 m du dernier championnat de Madagascar. Remandro Patrice, Frank Calin sur 400 et 200 constituent un atout pour Madagascar.

Points faibles

En longue distance, Clément Voninahitsy (Cosfa) qui arrive à descendre sous la barre des 15 min (14 min 5 sec) au 5 000 m hommes, Hervé Patrick Ralaiarimanana chez les seniors sur le 10 000 m hommes, Jean Claude de l’AC Crown Antsirabe, Mampi­troatse pourront faire l’affaire. Chez les dames, Lalaina Chantal Ravoniarisoa du Club athlétisme Miarinarivo (Cami Itasy), Nanie de l’AS Fanalamanga ou Oliva, du Cospn Analamanga se battront pour ramener l’or. Les épreuves dites techniques comme la hauteur, le marteau, le javelot sont les points faibles pour Madagas­car. Dommage que les 3 000m steeple ont été rayés de la liste et c’est déjà deux médailles d’or de perdu pour le clan malgache. Mis à part l’athlétisme, il y a des disciplines habituelles qui ont permis à la Gran-de île de glaner les médail¬les d’or, comme l’haltérophilie, le judo, le tennis de table, le tennis, le rugby à VII, le taekwondo, les sports collectifs comme le basketball 3×3, le 5×5, pourquoi pas le football même si celui-ci n’apporte qu’une médaille. La chance malgache en handball est plutôt mince mais les Akio hommes et dames sont prêts à relever le défi.