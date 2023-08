ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Suspension des cours à l’université d’Antananarivo

Pas de cours au niveau de plusieurs établissements de l’université d’Antananarivo. Le Syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l’enseignement supérieur (Seces), section Antananarivo, a décidé de proroger jusqu’à lundi 7 août les journées mortes à l’université d’Antananarivo. Les membres du collège des enseignants de la Faculté de Droit et des Sciences politiques ont rejoint le Seces, en suspendant leurs activités jusqu’à nouvel ordre, « en guise de solidarité avec les vacataires non rémunérés depuis 2018, par solidarité avec les Enseignants-chercheurs injustement inquiétés sans considération du principe de présomption d’innocence, suite aux incidents survenus au baccalauréat, session 2023, suite au mépris et aux manques de considération à l’endroit des enseignants-chercheurs». Cette décision des enseignants-chercheurs a des répercussions sur le calendrier universitaire. « Normalement, nous devons commencer le deuxième semestre, en ce moment. Mais les enseignants ne dispensent pas de cours. Avec cette suspension, l’année universitaire risque d’être prolongée jusqu’au mois de janvier 2024, alors qu’elle est prévue s’achever au mois de novembre-décembre», lancent des étudiants de la faculté de Sciences. Cet arrêt des activités de l’université d’Antananarivo a déjà duré plus de deux semaines.