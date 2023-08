ANTSIRANANA – Réouverture du complexe mère-enfant

Une excellente nouvelle pour la population , désormais, le service pôle mère-enfant est restitué au Centre hospitalier universitaire de Place Kabary connu par Hopitaly Be . Ce service de gynécologie-obstétrique avait été transféré au CHU Tanambao en 2012 . L’emplacement actuel porte le nom de « Complexe Mere-enfants». Il s’agit d’un service qui a pour cible les femmes et les enfants, car souvent ils sont les plus fragiles et ont besoin des meilleurs soins possibles . Ces nouveaux locaux permettront d’accueillir pleinement les futurs parents et leur enfant dans des conditions optimales. Une cérémonie simple mais grandiose pour la santé s’est tenue dans le bibliothèque de l’hôpital pour marquer cette réouverture . Elle a vu la présence de responsables civils et militaires locaux dirigés par le gouverneur Taciano Rakotomanga et le préfet Lucien Mananjara .La secrétaire générale du ministère de la Santé publique, Dr Lethicia Lydia Yasmine, a représenté le ministère. Tous ont souligné l’importance du projet lors de leurs interventions respectives. « Suivant les instructions du président de la République, nous avons jugé juste de regrouper au CHU Place kabary la pédiatrie et la maternité car les mères et les enfants sont vulnérables en cas de maladie. Comme la banque de sang se trouve à proximité, les soins se feront à temps en cas de complication ou si jamais une femme fait une hémorragie » a affirmé le Pr Domoina Randriambololona lors de la cérémonie.

Améliorations

Les équipements et les financements des partenaires ont permis de rénover entièrement les locaux qui ont complètement changé d’apparence. En particulier, le gouvernement japonais a largement contribué matériellement et financièrement aux améliorations apportées à la maternité, comprenant des salles à plusieurs lits et des équipements de qualité . Le lieu a été inauguré en mai 2022. Le service de pédiatrie est composé de salles différentes, propres et équipées. « Le personnel est accueillant, disponible, serein, et toujours à l’écoute de nos besoins ,même s’il a beaucoup de travail, ce qui m’a permis de vivre mon premier accouchement et l’après de manière sereine » a témoigné Sophie , une mère qui vient d’accoucher à la nouvelle maternité .