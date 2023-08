«ANTSIKA HISÔMA» – IKM crée une rencontre entre les enfants

Hier, l’IKM Antsahavola a lancé son atelier de vacances «Antsika Hisôma» dans son siège, accueillant chaleureusement tous les enfants participants. L’ouverture de l’atelier a été marquée par une séance de brise-glace, favorisant la communication entre les enfants. Ils ont ensuite commencé les activités avec l’atelier «Kilonga Mifaly», qui offre des sessions de « tsikonina » et de danse. L’atelier «Kilonga Mialavoly» propose des apprentissages en broderie et en crochet. «Nous avons eu la joie d’accueillir 12 enfants inscrits dans les deux ateliers, le plus jeune ayant 4 ans. La communication avec eux se déroule sans problème, car nous avons bien préparé les séances, afin de partager nos expériences avec les enfants», déclare Landy Rakoto, chargée de communication au sein de l’IKM Antsahavola. L’atelier se poursuivra pendant trois semaines au cours du mois d’août, avec deux activités le matin et deux autres l’après-midi. L’art oratoire sera au programme dès la semaine prochaine.

Expérience

L’organisateur a intelligemment mélangé des jeux traditionnels également avec des jeux modernes et technologiques. «Antsika Hisôma”« a été créé pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, leur offrant un espace de divertissement tout en apprenant de nouvelles choses pendant cette période de vacances. «Mes parents m’ont proposé de participer à cet atelier en attendant la rentrée, car je ne peux pas partir en vacances. C’est une excellente occasion de rencontrer d’autres enfants comme moi», confie Fitahiana Rasoarisoa, âgée de 11 ans. Cet atelier leur permettra de découvrir de nouvelles expériences en dehors du cadre scolaire. «Je suis vraiment impatiente de faire du crochet. Même si je suis encore une enfant, j’ai toujours eu envie d’apprendre à crocheter, et cet atelier m’a donné cette opportunité», avoue Rota Randriambololona, participante âgée de 13 ans. L’inscription à l’atelier est ouverte chaque jour, mais il est préférable de s’inscrire chaque semaine pour que les nouveaux participants puissent suivre le déroulement de l’atelier dès le début.