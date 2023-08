ACTION SOCIALE – La distribution du « Vary tsinjo » perturbée

La distribution du « Vary tsinjo » a failli tourner au vinaigre, dans le fokontany d’Ampangabe, dans le quatrième arrondissement. Des personnes qui n’ont pas bénéficié des vingt-cinq kilos de riz, un appui présidentiel, ont haussé le ton. «Nos noms sont déjà inscrits dans la liste des bénéficiaires, lors du recensement effectué, il y a un mois. Et aujourd’hui, on a la mauvaise surprise d’apprendre qu’on ne fait pas partie des bénéficiaires. On entend ici et là que des collègues du chef de fokontany ont distribué les tickets aux membres de leurs familles, ou les ont vendus à 10 000 ariary», dénonce Sombiniaina Ramisarivo, une mère-célibataire dans ce quartier, hier. Le président du fokontany, Jean Maxime Razafimahatratra, réfute ces accusations. «Nous avons effectué des recoupements, et cette vente de tickets par les responsables du fokontany n’a pas été vérifiée. Par contre, des bénéficiaires revendent leur ticket. Le riz semble moins les intéresser plus que l’argent», indique-t-il. Ampangabe a reçu près de trois cent sacs de riz. «Ces sacs de riz ne sont pas suffisants face aux demandes. Nous avons quatorze mille habitants. Presque toute la population se dit être dans une situation de précarité», regrette notre source.