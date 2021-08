Témoignage de fraternité

Une délégation conduite par Nicolas Kazadi Kadima, ministre des finances et ambassadeur itinérant de la République démocratique du Congo (RDC), a été reçue par Andry Rajoelina, président de la République, samedi. Cette délégation a été envoyée par Felix Tshisekedi, président de la RDC, qui est, également, le président en exercice de l’Union africaine. Elle a apporté un message de soutien du président Tshisekedi au Président Andry Rajoelina suite à la tentative d’attentat sur sa personne, rapporte un communiqué de la présidence de la République. Cette audience fut également l’occasion de discuter de la redynamisation de la coopération économique entre Madagascar et la RDC, ainsi que les engagements communs sur des enjeux régionaux, panafricains et internationaux.