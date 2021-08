Jeux olympiques – Todisoa prend la huitième place

Le recordman de Madagascar du tour de piste a évolué dans la sixième série, hier. Il a terminé à la 8e position, avec un chrono de 48,40 sec, soit sa meilleure performance de la saison.

Il était le dernier rescapé du camp malgache au Jeux Olympiques. Todisoa Rabearison disputait les séries du 400 m masculin, hier matin, au stade Olympique de Tokyo (Japon). Il a été placé dans la 6e série plus précisément. Et il a terminé à la 8e et derni­ère position. Il était aligné dans le couloir n°2, tout proche de la pelouse. Son temps de réaction fut de 0,198 sec. Au terme du tour de piste, il a terminé avec un chrono de 48,40 sec. À titre de comparaison, c’est environ 3 sec de plus par rapport aux temps des trois premiers de la série et qualifiés pour les demi-finales.

Todisoa détient le record de Madagascar de la distance. Soit 46,80 sec. Son principal objectif dans la capitale nippone était d’améliorer ce chrono. Raté malheu­reusement. Toutefois, il peut se consoler avec ce temps de 48,40 sec. En effet, il s’agi t de sa meilleure performance de la saison d’après les statistiques.

Ultime apparition

Ainsi se termine le parcours des représentants de la Grande île aux Olym­piades japonaises. Résumons les performances des cinq autres, après cette ultime apparition de Todisoa. En haltérophilie, Éric Andrian­tsitohaina a terminé 11e sur 14 concurrents chez les -61 kg. Le porte-drapeau a soulever 114 kg à l’arraché et 150 kg à l’épaulé-jeté, pour un cumul de 264. 11e rang aussi pour Tojo Andriantsitohaina sur 14 haltérophiles chez les -67 kg. 130 kg à l’arraché et 155 kg à l’épaulé-jeté, pour un score de 285. En natation, Michaël Rasolonjatovo s’est classé troisième de sa série sur trois nageurs, en 100 m dos.

Il a terminé en 59,81 sec, soit la 17e meilleure performance sur 54 pays en Afri­- que. Pour sa part, Murielle Rabarijaona s’est classée septième sur sept nageuses en 400 m nage libre. Elle a fini en 4 min 28,41 sec, soit la 11e meilleure performance du continent africain. Et enfin, Damiella Nomen­janahary a été sortie lors de son premier combat en judo -63 kg. Elle s’est inclinée devant l’Italienne Maria Centracchio.