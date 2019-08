USA – Défaite des « All Star »

Les meilleurs joueurs de la Major League Soccer américaine se sont inclinés devant l’Atletico Madrid, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Orlando (Floride). C’était à l’occasion du « All Star Game » que les Zlatan Ibrahimovic, Wayne Ronney, Romain Métanire et compagnies ont affronté le club espagnol. Ils se sont inclinés sur le score de trois buts à zéro.

Les Colchoneros ont pu compter sur trois buteurs différents pour s’imposer, en l’occurrence Marcos Llorente, Diego Costa et la dernière recrue Joao Felix. Pour sa part, Romain Métanire était remplaçant au coup d’envoi du match des étoiles.

Il est entré sur la pelouse en seconde période et a joué l’intégralité de cette deuxième mi-temps. Encore une fois, il a prouvé qu’il avait sa place parmi les stars et qu’il était bel et bien un des meilleurs joueurs actuels de la MLS, en rendant une bonne copie sur son flanc droit.

Transféré aux États-Unis en janvier dernier, le latéral des Barea de Mada­gascar a brillé depuis. Il est rapidement devenu un cadre incontournable du Minnesota United, alignant alors les passes décisives. Il est le défenseur ayant offert le plus de caviars cette saison, ce qui lui a valu cette sélection au « All Star Game ».