Tabac – Hausse de taxe évoquée

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique Dr Jean Claude Andrianirinarison a évoqué l’éventualité d’une hausse des taxes sur le tabac pour lutter contre le tabagisme. Il s’est exprimé ainsi à l’occasion de la présentation du rapport sur le modèle d’investissement pour la lutte anti-tabac à Madagascar.

Le directeur général du principal acteur de l’industrie du tabac Imperial Tobacco Francis Rabarijohn a indiqué au lendemain de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai, que seule une hausse du prix du paquet a un impact sur les ventes de la société. Il a souligné que les mesures

imposées à partir de 2003 concernant les emballages des paquets et l’arrêt des publicités n’ont eu que peu d’effets sur la consommation. Il a été dit lors de l’ate­lier d’hier qu’en investissant dans la lutte anti-tabac, il est possible d’éviter 30 400 décès et d’économiser jusqu’à 1 400 milliards d’ariary en dépense de santé et en perte économique d’ici 2033.

Parallèlement, Imperial Tobacco prévoit une contribution fiscale de 1 000 milliards d’ariary … sur les trois prochaines années.