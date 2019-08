L’hygiène bucco-dentaire négligée

Les dents des Malgaches sont en mauvais état dès l’enfance. Sur la denture des 90% des enfants, en moyenne trois sont cariées, selon les estimations effectuées en 2017, d’après un communiqué du Consulat de Monaco sur un « Projet d’hygiène bucco-dentaire». La santé bucco-dentaire est très négligée. « Les Malgaches ne sont pas éduqués à l’hygiène bucco-dentaire durant leur enfance et perpétuent ces comportements sanitaires à risque. Et il y a l’absence d’un accès équitable à des services de santé bucco-dentaire de qualité et peu coûteux », précise ce communiqué.

Le Consulat de Monaco veut inverser la situation. En partenariat avec Colgate, il veut encourager les enfants à garder « des dents saines dès leur plus jeune âge ».

Le projet est mis en œuvre dans les écoles primaires publiques. Il consiste à distribuer des brosses à dents et des tubes de dentifrice auprès de chaque élève, de sensibiliser les élèves et les enfants sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et de les former sur les bonnes techniques de brossage de dents. Des dentistes sont chargées de cette campagne de sensibilisation. Mille trois cent quatre-vingt-dix élèves des EPP Analakely, Faravohitra, Besarety et Antetezan’Afovoany ont été dotés d’une brosse à dent et d’une tube de dentifrice, les 30 et 31 juillet.