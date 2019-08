Football – Transfert : Amada et Caloin changent d’air

Après Fontaine, deux autres Barea vont également changer de club. Amada s’est engagé avec l’Al Khor SC et Caloin avec le FC Villefranche Beaujolais.

Trois transferts en l’es­pace de quel­ques jours. Après Thomas Fontaine, Ibrahim Amada et Dimitry Caloin, tous deux âgés de vingt-neuf ans, changent également de clubs.

Les deux milieux de terrain des Barea, qui viennent de disputer la Coupe d’Afrique des Nations égyptienne avec la sélection malgache, se sont engagés respectivement avec le Al Khor Sports Club (Première division – Qatar) et le FC Villefranche Beaujolais (Division National – France).

Quelques mois après avoir été élu meilleur joueur étranger du championnat algérien, Ibrahim Amada quitte donc le Nord de l’Afrique, après huit ans passé là-bas. Il part à un an de la fin de son contrat avec le Mouloudia Club Alger, le cinquième club pour lequel il a joué en Algérie après la JS Kabylie, l’AS Khroub, l’USM El Harrack et l’ES Sétif.

Comme son coéquipier Carolus Andriamahitsinoro auparavant, il prend la direction de la péninsule arabique. Il a signé pour deux ans à l’Al Khor SC. Une formation qui a terminé dixième de la précédente saison de Stars League.

Ibrahim Amada rejoint ses coéquipiers aux Pays-Bas, en cette fin de semaine. Ses nouveaux équipiers y effectuent actuellement un stage de préparation, en vue du prochain exercice. Cet exercice 2019/2020 qui débutera dans une vingtaine de jours.

Sensation

De son côté, Dimitry Caloin s’est engagé pour un an avec le club de division National, FC Villefranche Beaujoleais. Il quitte ainsi Les Herbiers après avoir réalisé une belle saison 2018/2019 en National 2. Pour lui aussi, il s’agit de son cinquième club, après Toulouse, Limoges, Colet et Les Herbiers.

Quarts de finaliste à la dernière CAN, les Barea ont tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. Voilà pourquoi les transactions s’enchaînent au lendemain du sommet continental. Pour Ibrahim Amada plus particulièrement, il a fait sensation en Égypte, en étant solide au milieu de terrain et en marquant l’un des plus beaux buts du tournoi. Sa lourde frappe en huitièmes de finale faisant partie du top 10 de la CAN. Ce qui a certainement convaincu les dirigeants qataris d’investir en lui.