Folklore – Le « Hira gasy » entame sa reconquête de La ville des Mille

À l’aube d’une dixième édition qui s’annonce épique, le festival « Hira gasy makotrokotroka » nous revient avec plus d’envergure.

Promesse de grands moments de convivialité, d’émerveillement lyrique et de jovialité. L’événement « Hira gasy makotrokotroka » rempile pour une neuvième édition d’envergure à partir de ce mois-ci. Comme à l’accoutumée, il nous ravira de sa programmation exceptionnelle, qui honore le talent, la créativité et la ferveur des meilleurs troupes d’artistes de « Hira gasy » d’Antanana-rivo et de ses périphéries.

Avec plus d’une quinzaine de troupes à l’affiche pour cette fois, l’événement promet de nous réjouir au-delà du folklore que nous propose cette discipline artistique typique de la Grande île, un voyage enchanteur dans plusieurs lieux de la capitale. Initié par l’Office régional du tourisme d’Analamanga (Ortana), la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), ainsi que l’Office national des Arts et de la Culture (Ofnac), le tout sous la bienveillance du ministère de la Communication et de la Culture (MCC), il nous réserve ainsi de belles surprises. S’affirmant comme un festival culturel unique en son genre, il s’affirme comme un tournoi fraternel qui, porté par ses duels taquins et un brin pédagogique entre les troupes à l’affiche à chaque rencontre, fédère de plus en plus un public de tous âges.

Vitrine de notre culture

Plus ambitieux que les précédentes éditions donc, cette neuvième édition du « Hira gasy makotrokotroka » vise à faire de Madagascar un phare culturel régional où règnent le renforcement et la préservation des spécificités de notre culture.

À travers le « Hira gasy», les organisateurs convient ainsi le public, mais surtout les jeunes à respecter et à valoriser nos traditions culturelles, mais surtout nos valeurs. Le tout en invitant tout aussi bien chaque troupe à véhiculer comme toujours ces morales propres à nos ancêtres, ainsi que le renforcement de notre identité culturelle aussi bien sur la scène nationale qu’internationale, grâce au « Hira gasy ». En tout, seize troupes donneront ainsi dix prestations gratuites itinérantes durant dix semaines, dans toute la capitale chaque dimanche après-midi de 14h à 17h durant ces trois mois.

Le programme et l’itinéraire du tournoi

Le Rovan’Antananarivo accueillera l’ouverture du « Hira gasy makotrokotroka » ce 4 août. L’événement se poursuivra par la suite à Ambatomanga la semaine d’après, puis à Sambaina, suivi de Talatavolonondry, puis Fidihasina Ambohimanga-Rova, la Bibliothèque Nationale Anosy et le Kianjan’Ambohijatovo pour se clôturer au Parvis de l’Hôtel de Ville Analakely les 22 et 29 septembre pour la finale.