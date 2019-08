Anosizato à Ampitatafika – Quatre morts en l’espace de vingt-et-une heures

Trois cas d’accidents mortels, tuant deux adultes et deux enfants, ont été constatés sur la RN1, entre Anosizato et Ampitatafika, en l’espace de vingt-et-une heures.

Quatre morts, deux blessés graves et un rescapé. C’était le bilan de trois cas d’accidents mortels survenus tour à tour entre Anosi­zato et Ampitatafika, depuis mardi à 22h jusqu’au mercredi à 19h, soit en l’espace de vingt-et-une heures seulement. Ces drames ont impliqué une Mercedes fourgon, un poids lourd et un 4×4.

Ce tout-terrain a été le dernier à être signalé par la gendarmerie de Fenoarivo. Avant-hier, en fin de soirée, il a mortellement fauché une piétonne d’une quarantaine d’années, du côté d’Antani­menabe. « La victime est descendue d’un talus pour traverser la route. De son côté, le chauffeur ne l’a pas remarquée et a fini par la percuter. Sur le coup, elle a été emportée sur le capot sur quelques mètres avant d’être projetée sur la chaussée. Elle ne s’en est pas sortie vivante. Ses membres ont été brisés », raconte un gendarme.

Après constat, sa dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), à Ampefiloha où elle s’y trouve jusqu’à présent. Elle n’a pas non plus été identifiée. Les enquêteurs attendent alors sa famille pour se présenter chez eux avant la levée du corps.

Tous les chauffeurs retenus

Trente minutes avant cette tragédie, une autre s’est produite près d’une station-service à Anosizato ouest où une dame de 57 ans est passée sous les roues d’un camion et décédée sur place. Elle marchait sur l’accotement quand elle a subitement glissé pour se retrouver sous le poids lourd. Or, cet engin roulait lentement. La quinquagénaire habite dans le quartier même, selon les précisions de sa famille.

La quadragénaire et elle ont subi le même sort que les cinq enfants, tireurs de charrette, heurtés par une Mercedes, vingt-et-une heures plus tôt, soit mardi à 22h, à Malaza Ampitatafika. Deux de ces mineurs ont été tués sur le coup. Deux autres sont blessés gravement dont l’un est sorti de l’hôpital hier. Le dernier a été indemne. Le conducteur aurait été ébloui par les phares d’une autre voiture, s’est-il expliqué.

Ils sont actuellement trois chauffeurs à être placés en garde-à-vue à la brigade de Fenoarivo. Ils seront déférés au Parquet, soit ce jour ou demain, comme l’a prévenu un enquêteur.