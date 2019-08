Année scolaire 2019-2020 : Un calendrier non officiel crée la confusion

La direction générale de la Présidence, en charge des Affaires politiques, a publié, hier, le calendrier scolaire 2019-2020, non officiel.

« C’est encore non officiel. On attend la validation du gouvernement », affirme Pierre Holder Ramaholimasy, directeur général en charge des Affaires politiques, hier.

Si le gouvernement maintient cette proposition du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, la rentrée aura lieu au mois d’octobre et la fin de l’année scolaire, le 29 juin 2020. Les dates d’examen sont déjà indiquées, dans ce calendrier non officiel. Le 16 juin 2020 pour l’examen du CEPE, les épreuves de l’examen du BEPC se tiendraient du 6 au 9 juillet 2020 et celles du baccalauréat, du 27 au 30 juillet 2020.

Une source au sein du ministère de l’Éducation a paniqué, à la sortie de ce calendrier. Et c’est étonnant que ce soit une direction générale de la Présidence, qui fasse la publication et non le ministère responsable. « Normalement, ce calendrier ne doit pas encore être publié », indique-t-elle. Pas plus tard que lundi, le premier ministre Christian Ntsay a insisté sur la relance de la concertation entre tous les acteurs concernés par l’éducation, notamment, pour discuter de ce calendrier scolaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Sur les réseaux sociaux, les avis divergent. Les uns sont satisfaits de retourner à l’ancien calendrier, d’autres sont frustrés d’envoyer leurs enfants en classe, pendant la saison de pluie.