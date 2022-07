« … I am vaccinated, I protect myself and you … »

La lutte contre la propagation du Coronavirus ( COVID-19 ) continue. En vertu de sa responsabilité sociétale et la protection de ses employés; ACTUAL TEXTILES organise une troisième opération de vaccination dans le local de l’entreprise.

« … Mieux vaut se protéger que guérir… »

Dans le cadre de sa politique HSE, la direction de la société ACTUAL TEXTILES; Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE renforcent leur engagement sur la protection de ses employés et de sa famille. La vaccination est un acte volontaire et tous les employés peuvent en bénéficier gratuitement et sous la recommandation et surveillance du médecin de l’OSTIE, en collaboration avec l’équipe du médecin du CSB2 Anosy avaratra.

Cette campagne comporte deux parties, dont la première dose Johnson&Johnson (JANSEN) et Pfizer pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés et le rappel « booste » pour ceux qui l’ont déjà fait lors de la première et la deuxième opération; le but est de renforcer le système immunitaire.

Des séances et sensibilisations relatives aux COVID-19 sont organisées systématiquement afin d’en informer les employés au risque et l’intérêt de la vaccination. Le respect des gestes barrières ; notamment le port de masque et l’application du gel hydro-alcoolique sont obligatoires dans l’enceinte de l’usine.