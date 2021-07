Taux de changes – L’ariary touche le fond(s)

Aux cotations d’avant-hier au Marché interbancaire de devises, MID, le dollar et l’euro ont atteint un niveau plus qu’inquiétant. Le second semestre commence sous des mauvais auspices.

Coïncidence fortuite ou hasard du calendrier? Peut-être les deux. Le Conseil des ministres de mercredi a sommé le ministère de l’Économie et des finances, MEF, de mettre le holà sur la fuite des capitaux et de faire le nécessaire pour rapatrier davantage les devises qui circulent ailleurs. Par des cadres réglementaires plus stricts, sans concession. Le MEF a déjà envisagé de chasser et de supprimer « les comptes fake » de devises des particuliers et des entreprises, compliquant les contrôles des flux financiers des uns et des autres.

Au même moment, au Marché interbancaire de devises, M ID, le dollar grimpe jusqu’à 3916 ariary et l’euro a franchi la barre des 4600 ariary. Le billet vert américain n’a jamais pu atteindre un tel pic. La bande psychologique des 4000 ariary pour le dollar et 5000 ariary pour l’euro est presque touchée. Alors que le dollar stagnait autour des 3600 ariary avant le début de la crise sanitaire. Ce qui fait craindre une répercussion sur les prix du carburant. Sur le court terme.

Comme l’a si bien expliqué Jean-Baptiste Olivier, le directeur général de l’Office malgache des hydrocarbures. « Le dollar descendra en dessous des 3800 ariary dans les mois à venir » a-t-il mentionné lors de sa conférence de presse lundi. En parallèle, les cours du baril aux transactions internationales du pétrole continuent leur avancée sur une courbe ascendante.

Ouvrir le MID

Et peuvent frôler les 100 dollars si l’on se réfère aux analyses objectives des « majors » de l’or noir. Ces fluctuations évolutives, combinées avec une possible augmentation du volume de consommation du carburant sur le marché local par la reprise effective des activités liées aux transports, risquent d’alourdir la facture pétrolière déjà pesante.

Ceci étant, beaucoup estiment qu’il est plus que temps de modifier le mécanisme de fonctionnement du MID. Sans renoncer au système de change flottant, adopté en 1997 pour reconquérir la confiance des bailleurs de fonds, perdue dans les dédales des infructueux à financements parallèles, il serait plus profitable à l’ariary d’ouvrir le MID aux autres acteurs de l’ombre, estiment des « initiés » en la matière. Cette perche tendue devrait aspirer vers le circuit financier formel des matelas de dollars et d’euro sur lesquels reposent des activités plus ou moins illicites, prospères à l’abri de toutes impositions fiscales. Encore un manque à gagner pour la caisse de l’État.

Une autre interrogation se pose aussi d’elle-même. La constitution d’une réserve de l’or à la Banque centrale peut-elle avoir une influence bénéfique à l’ariary sur le baromètre des valeurs transactionnelles du MID ? Fidiniavo Ravokatra, ministre des Mines et des ressources stratégiques, lors du rapport d’activités de son département devant les députés, a annoncé « qu’une tonne de métal jaune est désormais stockée à la Banque centrale ». Pour le moment, cette « belle prise » n’a pas encore servi à renforcer la vitalité de l’ariary au MID. De même, l’obtention des 312 millions de dollars du Fonds monétaire international, FMI, avec un « premier jet » de 69 millions de dollars, n’a pas suffi à rassurer le milieu des affaires et financier. Alors que la vocation principale de la Facilité élargie de crédit, FEC, est de rééquilibrer la balance de paiements, toujours déficitaire.

Ces réflexions tactiques méritent quelques attentions. Car des résultats ont été quand même obtenus en matière de rapatriement de devises. En 2020, par exemple, et malgré la crise sanitaire de la Covid-19, sur un engagement de rapatriement de 5.074.110.124.930 ariary, 4.370.829.245.720 ariary sont revenus au bercail . Soit un taux de recouvrement de 86,14%. Et depuis le début de l’année 460 millions de dollars ont été récupérés. 472 entreprises ont accepté de collaborer sur les 1754 mises sur la sellette. Mais l’ariary n’a pas pu, pour autant, rebondir.