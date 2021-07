Projet Tanamasoandro – Les terrassements des rues débutent

Le projet Tanamasoandro à Imerintsiatosika avance. L’axe routier commence à prendre forme sur le site Tsimahabeomby.

L’ambitieux programme de désengorgement de la capitale avance. Deux semaines après le premier coup de pelle pour l’édification de la nouvelle ville Tanàmasoandro, une partie de la « Voie rapide Ouest-Tanà » prend forme à Imerintsiatosika. « Nous avons réalisé les terrassements d’un kilomètre et demi de route, depuis. Et nous allons entamer les travaux d’une autre portion de route, maintenant » lancent les techniciens rencontrés sur le site de Tsima­habeomby à Imerintsiatosika, hier.

Cette infrastructure routière terrassée est gigantesque. « Elle mesure 32 mètres de large. C’est une route à huit voies », ajoutent les sources. Ce projet « Voie rapide Ouest-Tanà » qui reliera Antananarivo à la nouvelle ville à Imerintsia­tosika, à partir du stade Maki à Andohata­penaka, est prévu durer deux ans.

Il ne s’agit que d’une partie de ce grand projet de désengorgement de la capitale. De part et d’autres seront construites plusieurs infrastructures,dont des bâtiments ministériels et d’autres bâtiments publics, sachant que tous les départements ministériels de la capitale seront délocalisés dans cette nouvelle ville.

Quartier résidentiel

Sur ce site de 980 hectares seront également érigés des quartiers d’habitation. Il pourra accueillir jusqu’à cinquante mille logements, selon les projections. Des habitations de standing et des logements sociaux y seront construits, ainsi que des immeubles de bureaux pour accueillir des activités professionnelles et économiques. Les réalisateurs du projet ont également annoncé la construction d’un hôpital et d’une école de références internationales, de centres commerciaux. Et une Académie nationale sportive de haut niveau verra le jour à Tsimahabeomby.

Le vice-ministre chargé des nouvelles villes et de l’habitat, Angelo Zasy, annonce qu’un quartier résidentiel pilote devrait être bâti sur ce site Tanamasoan­dro, à la fin de l’année. Les quartiers administratifs seront prêts, en 2023, selon le planning.