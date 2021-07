Football – Cosafa Cup : Grande première pour Maître Dama

Entraîneur assistant jusque-là, Amada Aboudou dirigera pour la première fois les Barea seniors en tant que head coach, à l’occasion de la Cosafa Cup, la semaine prochaine en Afrique du Sud.

Amada Aboudou est connu pour deux choses dans le microcosme du football. D’un côté, c’est un coach au long parcours. Après avoir raccroché les crampons, il entame sa carrière sur le banc en 1991. Il a déjà été à la tête de plusieurs clubs, notamment Cosfa. De l’autre, c’est le père d’Ibrahim Amada. Il a formé son fils à l’art des frappes longue distance, au stade de Betongolo.

Aujourd’hui, Amada est devenu un artilleur redoutable, comme en témoignent ses buts contre la RD Congo (ndlr : 1/8 de finale de la CAN 2019) et la Côte d’Ivoire (ndlr : 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021).

Cette semaine, maître Dama, comme on le surnomme, a reçu une nouvelle désignation. Il dirigera les Barea durant la Cosafa Cup. Un nouveau défi, puisque ce sera sa première en tant que head coach des Barea seniors. « J’ai déjà dirigé les Barea U20 auparavant, quand il y avait des joueurs comme Njiva et autres. Puis, j’ai été assistant chez les seniors. Je donnerai mon maximum pour relever ce nouveau challenge, comme je l’ai toujours fait », confie-t-il.

Au niveau académique, il détient plusieurs diplômes. Il possède notamment la licence A, après avoir fait partie de la première promotion. Une promotion particulièrement solidaire d’après ses mots : « Nous sommes en contact permanent. Nous nous entraidons continuellement afin de progresser ensemble ».

El Hadari blessé

Primo, Amada Aboudou se base sur ses connaissances et ses expériences. Secundo, il bénéficie aussi « des échanges constants » avec ses collègues. Et tertio, il reçoit également « des conseils précieux » de ses prédécesseurs, dont il est également très proche, notamment Franklin Andriama­narivo (ndlr : ancien sélec­tionneur à la Cosafa Cup). Il entend combiner le tout, afin de mener à bien sa nouvelle mission.

Le sélectionneur dispose de 30 joueurs sous la main actuellement, au centre technique national de Carion. Initialement, ils devaient être 31. Mais le jeune attaquant de l’Ajesaia, El Hadari Ahmad, est indisponible pour blessure.

Maître Dama évalue chaque élément avant de boucler sa liste. L’effectif final doit être arrêté à une vingtaine de membres. Le départ pour le continent est prévu ce samedi ou ce dimanche. Direction la Mandela Bay. Les Barea évolueront dans le groupe B durant cette édition 2021 de la Cosafa Cup. Ils entreront en lice mardi contre le Malawi. Puis ils enchaîneront avec la Zambie et les Comores.