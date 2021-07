Dinidiniky ny fanorenana ifotony – Ny loharanom-bolantsika Malagasy

Miarahaba anareo isatokantrano, tafahoana indray amin’izao dinika ho an’ny fanorenana ifotony izao.

Tamin’ny heriny aho namelabelatra ny fizakana ny fahaleovantena. Averiko ihany fa tsy feno ny fahaleovan tena raha mbola ianteherana amin’ny any ivelany ny fizakana azy.

Ny ara-bola indrindra indrindra no tiako ifampizarana amintsika androany.

Tsy mahaleo tena i Madagasikara fa miankina amin’ny vola any an-tsikinan’ ny vahiny mba ho velona. Efa nohazavaiko ao amin’ny boky nosoratako momba ny fanorenana ifotony io, azo vakiana ao amin’ny pejy faha 35.

Izay no zavamisy, saingy azo ovàna izany. Lasa nofinofy fotsiny sy ifandroteha­na amin’ny adilahy politika ny hoe tsy mila famatsiambola avy any ivelany I Mada­gasikara, kanefa rehefa tonga ny vola dia mitehaka daholo ihany. Toherina sy ampirisihina hiova amin’ny heviny indray ny mpitondra manana fahasahiana hizaka tena tsy hangataka lava any ivelany.

Resahana foana koa ny hoe firenena manankarena i Madagasikara, na ankibon’ny tany, na ambonin’ny tany. Tsianjery sy nofinofy ary fampandriana adrisa ihany izany raha tsy mazava ny lalàn-kaleha.

Raha te ahaleo tena arabola isika dia tsy maintsy miainga amin’ny làlan-tsain’ny fanorenana ifotony: Malagasy mifanohana sy mifamelona. Ato anatiny ny vahaolana fa tsy any ivelany. Isika no erany.

Raha te hizaka marina ny tena fahaleovantena isika dia tsy maintsy mitady vola ato anatiny. Antsoina sy ampahafantarina ny Mala­- gasy rehetra sy ireo vahiny miara-monina amintsika eto Madagasikara ny adidiny ho an’ny Firenena. Izy ireo tsirairay avy no mamatsy ny kitapombolam-panjakana.

Nahoana tokoa moa no afaka niaina ny firenentsika tany aloha tany, tamin’ny alalan’ny fanefana ny karatra isan-dahy? Tantaram-pirenena tsy azo kosehina izany. Nandoa izay tokony aloany ny olom-pirenena. Nahoana ankehitriny no misy mandositra sy mitsoaka mihitsy aza amin’ny vola tokony aloany amin’ny fanjakana?

Manginy fotsiny ny vola vahiny tokony averina eto an-Tanindrazana araka ny heno tamin’ny Filohampirenena.

Aza hadinoina fa rehefa miantehitra lava amin’ny vola avy any ivelany isika, dia io no fototry ny fahasahiranana andavanandro. Ny any ivelany no mibaiko ny tokony ho ataontsika rehetra, na ara-politika, na arapitantanana, na ara-pihariana.

Tsy maintsy atomboka ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny. Tanterahana ara-bakiteny. Rehefa mihavana amin’ny taniny ny Malagasy dia ahatsiaro ho tompon’andraikitra izy. Hanefa ny adidiny ho an’ny Tanindrazany. Tsy sarotra ho antsika ny hanana fizakan-tena ara-bola.

Hitondrako fanazavana bebe kokoa amin’ny fotoanantsika manaraka io làlantsaina mafonja entin’ny fanorenana ifotony amin’ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny io.

Fa dia mankasitraka antsika rehetra nihaino androany. Ho tahian’Andriamanitra hatrany ny firenentsika.

Razafindravahy Edgard. Mpitaridalana nasionaly ny antoko Antoka sy Dinan’ ny Nosy (ADN).