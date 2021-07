Anosy – Un gang sévit aux alentours du commissariat

À leur retour des funérailles, deux hommes ont été volés et tabassés par six détrousseurs, à Anosy.

VOL avec violence commis au nez et à la barbe des civils et policiers, à Anosy, en face du Sénat, mercredi vers 19 heures.

Un jeune homme et son père, à moto, rentraient d’un enterrement. Ce soir-là, ils se sont arrêtés à Anosy pour prendre une collation. Ils étaient devant un vendeur des nems quand deux hommes se sont approchés d’eux.

Les quidams les ont taquinés. Peu de temps après, quatre autres ont débarqué et commencé à les passer à tabac. Ils leur ont volé leurs portables, leur argent et carte d’identité nationale. Ils ont en même temps continué à les frapper. Les victimes n’auraient pas opposé une vive résistance. Le père a été le plus touché, ayant eu les yeux enflés. En possession du butin, les malfaiteurs ont encore endommagé leur deux-roues avant de quitter tranquillement les lieux.

« Ils ont décroché quand nous avons appelé. Ils nous ont abreuvé d’injures, puis ils ont éteint le téléphone. Je me rappelle très bien de leur visage », raconte le jeune homme.

La même bande

« Certains témoins ont profité de l’occasion pour battre mon père. Les vendeurs affirment les connaître, mais ils n’osent pas nous les indiquer car ils ont peur de leurs représailles », peut-on lire dans son post.

D’après toujours ses explications, trois policiers sont passés pour les voir, mais ils ne leur ont rien fait. Tous les deux sont ensuite allés au service des urgences de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) pour se soigner.

La même bande opère depuis plus d’un an dans le secteur de la police du cinquième arrondissement, dont à Anosy, à Antanim­barinandriana, à Maha­masina, d’après les renseignements recueillis.

« Vendredi dernier, à Anosy, j’ai vu une autre victime. Elle était poignardée et volée. Cela m’a effrayé », témoigne un père de famille.

L’année dernière, un directeur d’école primaire publique (EPP) à Anosibe a été tué à coups de pierre, non loin du Sénat. Il venait de remettre des documents pédagogiques à son chef administratif et rentrait quand six détrousseurs l’avaient intercepté.