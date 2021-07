Affaire Bani Ivato – Des militaires auditionnés

L’enquête concernant les coups mortels coûtant la vie au garçon Nasandratra Valimbavaka Rambola­mendrika, le 6 juin, à la Bani Ivato, bat son plein. La section des recherches criminelles s’en charge.

D’après des renseignements officieux, six militaires, auteurs présumés de l’agression, seront auditionnés. Neuf autres ont déjà été entendus après que les enquêteurs ont fini de dresser les procès-verbaux des témoins et membres des famille de deux garçons brutalisés. Pas plus de détails n’ont filtré de la série d’interrogatoires.

« À vrai dire, nous n’avons pas besoin d’autorisation de poursuite (ndlr : des militaires) pour mener l’enquête », assène un officier supérieur de la gendarmerie. « Nous préparons notre certificat médical. Nous reviendrons à la gendarmerie quand elle aura besoin de nous pour la prochaine étape au parquet », explique la partie civile.

« Quelle réaction devrons nous manifester ? Nous sommes des militaires. Seulement, nous avons déjà fait notre rapport. L’enquête suit son cours. Nous constatons que toutes les versions des faits divergent », exprime une source à la Base aéronavale d’Ivato (Bani).

Lova Rabenarivo, le garçon qui était avec le défunt a récemment raconté les tortures qu’ils ont subies. Tous les deux ont été accusés de vol et capturés. À en croire les témoignages, ils ont été roués des coups, jetés dans un bassin dans l’enceinte du camp militaire et électrocutés par des militaires.

Le dénouement de cette affaire actuellement sous le feu des projecteurs est attendu. Blandine Raveloari­manana, mère du défunt réclame justice pour son très cher. Elle interpelle le président de la République pour prendre les mesures s’y rapportant.