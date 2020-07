Hygiène – La commune d’Alasora confrontée à un problème d’eau

Plus de sept fokontany, dont le fokontany d’Ampahi­bato Ambohitanety, Ambohi­masina, Alasora et Mahitsy souffrent de coupure d’eau. Les habitants se plaignent de la situation. « Aucune goutte d’eau ne peut être récupérée au niveau des pompes », regrette un habitant dans le fokontany de Mahitsy.

Une solution a été proposée dans quelques fokontany, à la fin du mois de juin. Plus d’une dizaine de bornes fontaines ont été érigées pour assurer l’approvisionnement en eau dans les fokontany concernés.

« Six fokontany ont bénéficié de cinq bassins lavandiers et d’une dizaine de bornes fontaines pour résoudre le problème d’eau », indique Jimmy Randriatsoa, maire de la commune d’Alasora.

Les fokontany bénéficiaires sont ceux d’Ambohipo Sud, d’Ankadievo, de Tanam­bao et de Mendrikolovana et la commune d’Ankady. « Les besoins en eau se font sentir dans tous les fokontany de la commune, mais en fonction de l’urgence, certains fokontany ont été priorisés. Toutefois, ces bornes fontaines ne sont pas pourvues de compteurs pour le moment. Le Water and Sanitation for Urban poor collabore avec la commune dans le cadre de cet approvisionnement », explique le maire de la commune.