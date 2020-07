Cours à distance – L’école d’été des ODD traite des inégalités

La troisième édition de l’École d’été des Objectifs de développement durable (ODD) se fera à distance du 6 au 10 juillet. Elle sera centrée sur l’ODD n°10 concernant la réduction des inégalités, dans les pays et d’un pays à l’autre. Les participants aborderont les sujets sur l’environnement et les villes, la santé et le genre, l’éducation et les migrations.

Le programme se concentrera sur les recherches lesquelles feront l’objet d’échanges et de partages afin d’enrichir les présentations et les productions ainsi que les connaissances.

Les défis économiques, sociaux et environnement aux sont énormes et à l’instar des pays du monde, Madagascar n’échappe pas aux dangers qui menacent la planète.

Proposant un programme innovant, l’école d’été ODD ambitionne de former des « des scientifiques de la durabilité » et de donner aux décideurs des clés pour « apprendre à résoudre ensemble ».

Interdisciplinaire, interculturelle et intersectorielle, elle sollicite les scientifiques les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les responsables d’unité, les doctorants, les post-doctorants. Il appelle également à contribution les différents acteurs de la mise en œuvre des ODD tels que les décideurs, les cadres d’institutions locales, nationales et internationales, de ministères, d’ONG, d’entreprises des pays du Nord e t du Sud.

Accompagnés de mentors, les participants auront l’opportunité de s’initier à l’interdisciplinarité, de tester et d’apprendre les pratiques de recherches collaboratives et interdisciplinaires, de développer leur capacité à contextualiser leurs recherches et à développer leur créativité. Les échanges et les partages leur permettront de favoriser un travail d’équipe et d’étendre leur réseau ainsi que leur capacité de recherche.