VOLLEYBALL – GNVB se bat pour récupérer le titre zonal

Bilan plus que positif. Le Gendarmerie nationale volleyball, GNVB, vient de réaliser un doublé historique au championnat de Madagascar 1D ce week-end à Toamasina. Les garçons ont décroché leur douzième titre tandis que c’est la toute première étoile pour les filles. «Nos succès sont dus au fait que nous visons toujours plus haut et le titre national n’est qu’une étape. L’objectif est de gravir le toit régional. Deuxièmement, nous investissons beaucoup dans la promotion de la relève, à travers notre école de volleyball, dans le but d’assurer la continuité de notre succès. Et troisièmement, nous avons un esprit militaire, les dirigeants sont des militaires et cet esprit est transmis aux joueurs», livre Fortunat Rajaonarison, président du GNVB. Outre les scores nationaux des équipes 1D, le club est aussi champion chez les 2DM, et les jeunes U14 et U16 cette saison. L’objectif du club est de récupérer le titre de la zone 7 après les quatre en poche (2019, 2018, 2016, 2015). La prochaine édition de la joute zonale est prévue à la fin de l’année ou au début de l’an prochain aux Seychelles. «Certes les Jeux des Iles sont l’affaire de la Fédération et de l’État, mais en tant que club champion et avec l’équipe nationale à ossature composée des nôtres, nous soutenons nos éléments, les présélectionnés et les entraîneurs» poursuit le responsable. La série de succès du GNVB, avec tous les ans le titre national sans challenger potentiel car le club recrute toujours les meilleurs éléments, est critiquée par plus d’un, ces dernières années. «Nous avons l’avantage de représenter le pays en compétition internationale, une occasion pour mesurer notre niveau dans la région et voir les points à améliorer. Et j’incite les deuxième et troisième clubs à participer autant que possible à ces compétitions pour rehausser le niveau du volley malgache» explique Fortunat Rajaonarison. Lors de la dernière édition à Maurice, l’équipe masculine n’a atteint que les quarts tandis que les filles ont échoué en demi-finales. Le club de la gendarmerie compte environ deux cents licenciés, quatre équipes masculines 1D, deux féminines 1D et des catégories jeunes à partir des U14.