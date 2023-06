SÉCURISATION FONCIÈRE – Le Burundi s’inspire du modèle malgache

C’est rare pour être souligné. Une délégation burundaise est en visite à Madagascar depuis samedi. Sa mission : s’enquérir du modèle malgache en matière de sécurisation foncière. Composée de 13 officiels du gouvernement du Burundi ainsi que de techniciens du Projet de Résilience et de Restauration des Paysages du Burundi (PRRPB), financé par la Banque Mondiale à hauteur de 30 millions de dollars avec co-financement FEM , cette délégation est dans nos murs afin de voir et prendre modèle de l’expérience de Madagascar en matière de restauration de paysages et mise en échelle de la certification foncière. Pour rappel, Madagascar est classé 3ème en Afrique en matière d’Opération de Certification Foncière Massive. Ainsi et pour ce faire, après avoir été reçu par le ministre de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Holder Ramaholimaso et son staff ainsi que le Coordonnateur National du projet CASEF, Soja Sesy et son staff, mercredi , à Anosy, les membres de cette délégation ont été à Antanetibe Mahazaza hier pour voir de visu le processus de certification foncière.