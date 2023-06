SALON DES ACTEURS ÉCONOMIQUE – La Corée du Sud en invitée de marque

Après une première édition réussie, le salon international des acteurs économiques se lance dans la deuxième, et se joint aux partenaires coréens pour marquer sa place.

Ouverture officielle. La deuxième édition du Salon international des acteurs économiques (SIAE) a ouvert ses portes hier au Centre de conférence international (CCI) Ivato. Elle renforce les relations des opérateurs économiques de la région océan Indien, et cette fois marque les bons termes d’échanges entre Madagascar et la Corée. « Le savoir-faire malgache, à travers les concepts « made in Madagascar» et « design in Madagascar se présente une nouvelle fois à l’international à travers ce salon. Nous avons besoin de telles initiatives pour placer Madagascar sur le marché africain d’une étendue de 1,2 milliard de consommateurs» a souligné Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, lors de l’ouverture du salon. Cette édition coïncide avec la célébration du trentième anniversaire du rétablissement des relations entre la Corée et Madagascar. Dans cette optique, une conférence Korea Madagascar business forum a débuté les activités hier, visant la consolidation des efforts des entités publiques et privées des deux pays pour converger vers plus d’échanges commerciaux. Pour les quatre jours d’évènement, le CCI Ivato sera envahi par plus de 80 exposants et plus de 300 rencontres d’affaires entre des entreprises, des coopératives, des grandes industries, des investisseurs et des entités publiques.

Grenier alimentaire

Ces réseautages et mises en relation seront marqués pour cette édition au B to G, justement pour promouvoir l’accès aux informations des acteurs du secteur privé. En effet, cette édition a vu la participation des pays de la région océan Indien, de la Corée et de l’Afrique du Sud. Elle sera une occasion pour les opérateurs et les investisseurs de discuter des orientations générales et du potentiel de développement des affaires à Madagascar. « Nous sommes ici parce que notre avenir se joue ici. Madagascar est le grenier alimentaire de la région Océan Indien, ce rendez-vous des forces vives conjugue les synergies du monde économique de la région entière. À l’heure des transitions écologiques et sociales, des bouleversements économiques, nous allons repenser ensemble les règles et les besoins de la région face aux nouvelles réalités géopolitiques du monde », a déclaré Nouridine Hakim, représentant des partenaires de l’océan Indien.