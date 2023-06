MORAMANGA – TOAMASINA -Le train voyageur reprend du service

Après quatre ans d’arrêt, les sirènes du train voyageur reliant Moramanga et Toamasina résonnent à nouveau. D’une capacité de trois cents personnes, il assure deux voyages aller-retour par semaine.

Il y avait foule sur le quai de la gare ferroviaire de Moramanga hier matin. Tous ont acheté les premiers tickets du voyage inaugural qui marque le retour du train voyageur pour le trajet Moramanga – Toamasina. Le coup d’envoi officiel a été donné par Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie, accompagné de parlementaires, de maires et de responsables déconcentrés. Si les parlementaires et les maires étaient aisément reconnaissables avec leurs écharpes aux couleurs du drapeau national, la plupart des personnalités présentes à l’évènement seraient passées presque inaperçues au milieu des voyageurs qui voulaient être de ce voyage inaugural. Après quatre ans d’arrêt, en effet, ce redémarrage du train voyageur pour la ligne Moramanga – Toamasina est accueilli comme une bénédiction par les usagers. Cette ligne dessert vingt-deux localités. Uniquement accessibles que par la voie ferrée, elles se sont retrouvées pratiquement isolées durant ces quatre dernières années. “Cette reprise nous sauve littéralement la vie”, exulte Claudine Soatombo, maire d’Andekaleka. Cette commune fait partie de celles qui ne sont accessibles que par la voie ferrée. “Durant ces années où le train était à l’arrêt, la vie de nos localités était également entre parenthèses. C’était difficile pour les malades qui devaient être évacués dans les hôpitaux de Moramanga et Toamasina. Pareillement pour les étudiants qui voulaient passer les vacances chez leur famille. Sans parler des récoltes qui pourrissent sur place, ou encore de l’acheminement des denrées comme le riz pour approvisionner ces localités”, narre l’édile d’Andekaleka.

Nouveaux wagons

Les localités traversées par le train Moramanga – Toamasina approvisionnent une grande partie du pays en fruits et divers produits agricoles saisonniers. Les bananes, le gingembre, les avocats, les pocanelles et le letchi en sont des exemples. Marie, une habitante de Mangabe témoigne que “pour aller jusqu’à Brickaville, nous devions faire 54 kilomètres à pied avant, avec nos bagages”. Vohangy sa voisine dans le train ajoute, “les plus chanceux pouvaient se hisser à bord des trains de marchandises lorsqu’il y avait un peu d’espace libre”. Des habitants des localités que dessert le train, des travailleurs saisonniers, des marchands, des collecteurs de fruits, des marchands, ou encore des étudiants qui rentraient chez leurs parents se sont ainsi présentés aux guichets de la gare de Moramanga, hier. “Il s’agit d’une des artères économiques du pays. La reprise de cette ligne répond au défi du président de la République selon lequel, plus aucune localité ne doit être isolée”, réagit le ministre Ramonjavelo. Cette reprise du train voyageur sur la ligne Moramanga – Toamasina est en collaboration avec la compagnie Madarail. Andrianjaka Rakotonanahary, directeur général adjoint de Maradail, indique que “quatre nouveaux wagons”, sont déployés à cet effet, avec un nombre de sièges multiplié par deux. Le train qui rellie Moramanga et Toamasina dispose désormais de trois cents places, avec une première et deuxième classe. Il assure deux voyages par semaine, dont l’un va jusqu’à Toamasina et l’autre à Ambila Lemaitso.