MOIS DE LA LANGUE MALGACHE – Revalorisation de la langue maternelle

Ouverture du mois de la langue malgache, le jeudi 1er juin 2023. Le thème de cette édition est « Ny teny malagasy sy ny raharaham-panjakana » ou La langue malgache et les affaires de l’État.

Une conférence et un débat concernant le thème évoqué ont été organisés dans le Palais de l’Académie Malgache à Tsimbazaza hier. Les intervenants ont abordé l’utilisation de la langue malgache dans les affaires politiques. « Au temps des Rois à Madagascar, certains traités ont été traduits en malgache et en français comme le cas d’un traité entre l’État monarchique britannique et l’État monarchique de Madagascar, daté du 30 juin 1861. » d’après l’intervention de Ranjatohery Harilala, président adjoint de la catégorie Art au sein de l’Académie malgache. Un événement inédit serait organisé prochainement pour marquer ce mois de juin qui est dédié à rehausser notre langue maternelle. « Des concours qui opposeront les passionnés des lettres à écrire des articles et des poèmes. Cette organisation se tiendra dans le cadre du respect de l’orthographe et de la langue malgache proprement dite » projette Dr Jean Rabenarisoa Ravalitera, président général de la catégorie Art au sein de l’académie malgache.

Des mots purs

Le semi-linguisme constitue l’un des problèmes majeurs dans la pratique des langues à Madagascar, évoque le Professeur Rabenoro lors de son intervention. Car les Malgaches n’arrivent souvent pas à maîtriser un seul langage. L’une des solutions trouvées par les auteurs pour défendre et redonner de la valeur à la langue malgache est de conserver des mots purs, évolutifs et qui suivent les rythmes d’actualités. Également, toujours transmettre les messages avec cette langue maternelle qui est « la langue Malagasy ». Selon Esther Randria­mamonjy, une écrivaine malgache « je visite de nombreuses écoles afin de sensibiliser des élèves à lire des livres écrits en malagasy. Par cette occasion, je les incite également à écrire en langue malgache colorée avec authenticité ».