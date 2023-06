LISTE ÉLECTORALE – Audit avant la clôture de la refonte

Des experts nationaux. Après l’Organisation Internationale de Francophonie (OIF), il y a quelques semaines, ce sont “deux experts nationaux”, qui effectuent un audit du registre électoral, plus communément appelé liste électorale. Selon les explications, cet audit de la liste électorale se fera jusqu’au 10 juin. Il s’agit également de la date prévue pour la clôture définitive du processus de refonte du registre électoral. Cet audit par des experts nationaux, dont l’un est issu de la société civile, découle d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), depuis le mois d’avril. En parallèle à cet audit, le personnel de la CENI, jusque dans ses démembrements, s’attèle actuellement à la retranscription dans ses bases de données des informations sur les électeurs, dans les fiches de recensement électoral. Ces fiches ont été utilisées durant la période d’inscription dans la liste électorale. Une période clôturée le 31 mai. Dans la nuit de mercredi, le chiffre provisoire de 10 358 575 électeurs inscrits a été publié sur la télévision publique TVM. Il est certain que ce chiffre provisoire est en hausse actuellement. L’inscription des données physiques dans les bases de données numériques de la CENI devrait être bouclée le 4 juin. Il y aura ensuite une période de dédoublonnage et de toilettage de liste électorale. Ceci, avant la publication officielle du nombre des électeurs à l’issue de la refonte. Après le 10 juin donc. Il est probable qu’en parallèle, soit également publié le résultat de l’audit en cours.