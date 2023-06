HANDBALL- IHF TROPHY – Les Akio accueillis avec les honneurs

Suite à leur belle performance réalisée en terre sud-africaine samedi dernier en devenant championnes de l’IHF Trophy Afrique, zone 6, les deux équipes nationales Akio cadette et junior ont été reçues hier par le ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, au stade Barea à Mahamasina. La persévérance paie, et les efforts déployés après les multiples séries noires vécues par le handball malgache durant le championnat d’Afrique et l’IHF Trophy, ont été oubliés. Le ministre a félicité les héros et leur a offert une prime en guise de reconnaissance et d’encouragement. « Vous avez porté haut l’honneur de Madagascar par vos victoires. Nous sommes toujours derrière les athlètes malgaches et je vous invite à redoubler d’efforts pour aller encore plus loin », a -t-il confié. La présidente de la Fédération malgache du handball, Regina Clarisse Raheri­harijaona, n’a pas caché sa joie et sa fierté: « Ces belles performances ont été acquises grâce au soutien indéfectible de votre département, monsieur le ministre. Nous sommes toujours prêts à aller encore plus loin et nous essaierons de porter encore plus haut l’honneur de Mada­gascar, partout où nous irons ». Les cadettes filles et juniors qui ont représenté Madagascar dans l’IHF Trophy, Afrique Zone 6 ont surclassé les Malawites sur le score de 28 à 17, tandis que les juniors ont battu l’Afrique du Sud sur le score de 17 à 14. Cette double victoire ouvre la voie aux deux équipes nationales Akio pour disputer l’IHF Trophy continental prochainement.