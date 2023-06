GUERRE EN UKRAINE – Madagascar maintient sa neutralité

Une mise au point. C’est ce qui résume les déclarations hier, d’Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères. Dans son discours, à l’entame de la réception pour la fête nationale américaine à la villa Philadelphia, à Ambaranjana, la cheffe de la diplomatie malgache a réaffirmé la neutralité de la Grande île sur la question de la guerre en Ukraine. “Face au contexte géopolitique mondial, défini plus particulièrement par la situation en Ukraine, Madagascar aimerait réaffirmer sa position de neutralité”, lance la ministre Sylla. Une déclaration qui a quelque peu laissé pantoise une partie de l’assistance. Personne ne s’attendait, vraisemblablement, à ce que le sujet soit inscrit dans les thématiques des discours d’usage pour démarrer la réception d’hier. Surtout que le membre du gouvernement a argumenté ses propos. “Cette position mûrement réfléchie repose sur la culture et la tradition du Fihavanana. Une tradition qui prône l’idéologie de la parenté. Elle repose également sur l’espoir de voir une solution aboutissant à une paix”, ajoute Yvette Sylla. Sur sa lancée, elle plaide que “le dernier vote de Madagascar à l’Assemblée générale des Nations Unies a été un appel à la paix. Une paix qui prend en compte l’aspiration de la génération future, qui devra sans aucun doute faire face à de nombreux défis, y compris ceux inhérents au changement climatique (…)”.

Égalité

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Grande île s’est positionnée comme pays neutre, tout en appelant à la paix. Une posture que déplorent ses partenaires occidentaux. En témoigne le communiqué conjoint demandant à la Madagascar de condamner “l’invasion de l’Ukraine par la Russie ”, au tout début du conflit, en mars 2022. Depuis, la position des deux parties reste différente sur ce sujet. À deux reprises, néanmoins, Madagascar a voté en faveur de deux résolutions des Nations Unies qui plaident en faveur de l’Ukraine. Le premier a été en octobre, dans un contexte confus. La Grande île avait alors voté pour la condamnation de l’organisation par la Russie, de référendums d’annexion de quatre régions ukrainiennes. Un vote salué par les États-Unis qui disaient être “fiers”, de la position malgache. Le deuxième vote favorable était en février, sur la résolution intitulée “principes à la base d’une paix globale, juste et durable en Ukraine”. Dans ses lignes, pourtant, cet acte exige toujours “le retrait des forces russes”. Selon la ministre Sylla, toutefois, c’est l’opportunité de paix qu’ouvre cette résolution qui a motivé le vote de Madagascar. Le choix de la réception de l’Independence Day pour expliquer de vive voix et publiquement la position malgache sur le conflit Ukrainien n’est donc pas anodin. Yvette Sylla a, du reste, lancé un appel au respect de l’égalité de tous les pays, suivant le droit international. “(…) pour parvenir à une paix durable, Madagascar croit au respect, à l’application du droit international, devant lequel tous les pays devraient être égaux, quelle que soit la situation à laquelle le monde fait face, suivant les buts et les principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations”, déclare-t-elle.