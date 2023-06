DIANA – Bientôt une usine chocolatière

La société Sambirano S.A a procédé mardi dernier au lancement d’un projet novateur intitulé « Alfa Cacao », qui repose sur la création d’une première usine de transformation du cacao en produit fini.

Étendue sur un terrain de 1 200m², la société transforme le cacao en jus de cacao et tablettes de chocolat, avec plus de valeur ajoutée. C’est une grande première dans les annales de la région de Sambirano, productrice de ce produit. Ce fut une journée à marquer d’une pierre blanche, particulièrement mémorable pour la région Diana et le district d’Ambanja, car aujourd’hui le rêve des habitants, des planteurs et des opérateurs économiques locaux s’est réalisé. Notons au passage que la région est réputée mondialement par la qualité de son cacao, mais il n’y existe aucune usine de transformation depuis des lustres. Au-delà des retombées socio-économiques, ce projet devrait contribuer à la réalisation des efforts mis en œuvre par l’Exécutif pour stimuler la transformation de cacao dans le pays. L’initiative émane d’un couple malgacho- suisse originaire de la région et non moins propriétaire de ces deux sociétés qui a axé ses actions en Suisse. Il a travaillé dans le secteur du cacao depuis douze ans.

Et c’est grâce à lui que le cacao malagasy est reconnu en Suisse et en Europe en raison de sa qualité.. Une cérémonie officielle s’est tenue dans le fokontany d’Ambalakatakata, secteur Ambanja-centre, pour marquer la concrétisation du projet et le début des travaux. Elle a vu la présence de l’ambassadeur de Suisse à Madagascar, Rolf Stadler, qui a quitté la capitale et s’est déplacé en voiture jusqu’à Ambanja. Les autorités locales et régionales étaient conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, qui n’a pas hésité à venir assister cet évènement historique et important, malgré ses occupations. À chacun, il a adressé des mots gentils de reconnaissance au regard des affinités qu’il partage avec la grande famille de Sambirano. Dans son discours, l’ambassadeur a distribué des bons points à tous ceux qui ont contribué à la naissance du projet, surtout l’équipe de Philippe Mena. Certes, il s’agissait de son premier déplacement dans le Nord, mais il a été impressionné par la beauté du paysage et la richesse de la nature. Il n’a pas non plus caché sa satisfaction d’avoir découvert l’engagement de la Suisse dans le domaine de la transformation du cacao dans cette région et sa contribution à son développement durable. Le diplomate a saisi l’occasion pour rappeler une histoire d’amour entre son pays et le chocolat, qui remonte au début du 19e siècle.

Cent tonnes par an

De son côté, le gouverneur de Diana a exprimé sa joie pour la région, il a apprécié et loué les hommes d’affaires à l’origine de ce projet qu’il pense être un modèle pour tout le monde. Pour lui, ce projet est une fierté pour la région, mais aussi il affecte le bien-être social et l’économie car il va également créer de nombreux emplois et de nombreuses valeurs ajoutées. Sans oublier l’attrait touristique. Quant à l’initiateur du projet, il a saisi cette tribune pour expliquer les raisons profondes de son choix. Selon ses explications, l’objectif principal de Sambirano Ingrédients est de produire de bons produits à base de cacao et d’améliorer les conditions de vie des planteurs de cacao. Le marché intérieur sera priorisé avant l’exportation car les Malgaches méritent de consommer du chocolat à partir des produits qu’ils produisent. « L’idée première était à propos de la suite de la société Sambirano S.A qui regroupe en son sein mille cinq cents paysans. On est depuis douze ans dans le domaine du « trading cacao », et à un certain stade nous pensons qu’il faut un peu plus que le trading.

Il a donc fallu faire une étape supplémentaire pour faire la transformation de cacao, d’où la naissance de ce projet » a expliqué le fondateur, tout en précisant que sa société n’est pas là pour faire du profit mais pour produire la meilleure qualité de cacao et de la tablette de chocolat destinée surtout à la population régionale. Dans une première étape, Sambirano Ingrédients ambitionne d’assurer 100 % de la première transformation de sa production annuelle de cacao, qui tourne autour de cent tonnes par an, et extensible à mille tonnes, évidemment si le succès est au rendez-vous. Pour ce coach de deux sociétés cacaoyères, l’idée de base est en fait de remplacer toutes les exportations des fèves de cacao par le chocolat. Il a même avancé que le projet envisage de faire venir les touristes de Nosy Be à Ambanja. La société leur fournira des fèves de cacao et ils vont eux-mêmes les torréfier et les faire moudre. Puis ils partiront avec le chocolat qu’ils auront produit.