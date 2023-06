BASKETBALL – MONDIAL 3X3 – Madagascar bat la France

Les Ankoay de Madagascar ont quitté la Coupe du monde de basketball 3×3 par une victoire sur le score de 21-20 devant la France.

Avec une victoire à la clé et trois défaites, Madagascar est sorti par la grande porte en quittant Vienne la tête haute. Tel a été le résultat du quatrième et dernier match de coupe du monde joué en terre autrichienne. Avec un Livio virevoltant et monté en volume au fur et à mesure de l’avancement de la compétition, il a offert les 2 points de la victoire à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Terminant quatrième de la poule A devant l’Allemagne, la lanterne rouge. La défaite un peu plus tôt pour la troisième fois devant le Brésil sur le score de 17-20 a été vite oubliée car ce qui va rester dans l’histoire du basketball malgache a été cette victoire face à la France. Les supporteurs qui ont poussé les joueurs malgaches jusqu’au dernier point ont réussi aussi leur mission de soutien. Mené jusqu’à 4-10, la bande à Livio revient petit à petit dans son match: 6-11, 7-11, 9-1 puis 13-14, 16-15, 17-17. Les joueurs malgaches, sans complexes ont rivalisé avec courage devant les assauts français. À une minute de la fin du match, le score a été de 19 partout, puis 19-20 en faveur de la France. La France a eu sa balle de match mais n’arrive pas à conclure. Sur un sursaut d’orgueil et une dernière possession, le tir de Livio a fait tilt en inscrivant les 2 points libérateurs pour s’imposer 21-20.

Top 10

Affrontant un peu plus tôt le Brésil, Madagascar s’est incliné sur le score de 17-20.Cumulant à 7 les fautes d’équipe, Madagascar a perdu son match grâce au lancer de Leonardo Branquinho, bourreau de l’équipe nationale malgache avec ses 12 points au compteur. Livio et Arnol en combinaison avec Elly ont tout tenté mais la chance n’était pas au rendez-vous pour les basketteurs malgaches. Comme la victoire a déjà choisi son camp, le Brésil a fini par gagner le match sur le score de 20-17. Elly Randriamampionona figure parmi les joueurs les plus scrutés et qui a fait partie du top 10 de cette Coupe du monde derrière le Serbe Strahinja Stojacic, le Belge Thibaut Vervoot, le Hollandais Worthy De Jong, le Lithuanien Nauris Miezis, le Mongolien Anand Ariunbold, l’Israélien Natanel Artzi, le Brésilien Jefferson Socas, le Français Franck Seguela et l’Américain Jimmer Fredette.

Classement de la poule A

1-Serbie: 4 victoires, 84 points

2-Brésil: 3 victoires, 1 défaite 73 points

3-France: 1 victoire, 3 défaites 66 points

4-Madagascar: 1 victoire, 3 défaites 63 points

5-Allemagne: 1 victoire, 3 défaites 59 points