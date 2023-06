BANQUE – Madagascar intègre la plateforme Global Trade portal

Présent dans près de 200 pays, au service des entreprises, depuis 20 ans, ce service est désormais accessible aux entreprises et opérateurs économiques à Madagascar. « C’est une plateforme d’informations sur les marchés internationaux, dans lesquels on veut mettre à disposition de l’entreprise, des importateurs et des exportateurs toute une série d’informations sur le commerce international. À travers elle, les entreprises auront accès à des données et à des alertes pour chercher des nouveaux marchés, diversifier le portefeuille de fournisseurs et répondre à des appels d’offres » a expliqué Gaspard Delassus, hier, en marge du lancement de la plateforme à Alarobia. La plateforme Global Trade fournit des études de marchés sur divers secteurs activités et industries dans un pays donné et renseigne sur les pratiques commerciales des pays, des branches ou des industries. « Par exemple, une entreprise va pouvoir identifier quels sont les meilleurs pays pour exporter ou pour importer, identifier les acteurs, importateurs ou fournisseurs, vérifier les flux import-export, pour leurs produits ou leurs services, entre deux pays d’intérêt » renchérit-il. En outre, ce guichet unique sur le commerce international fournit également des informations règlementaires pour aider son utilisateur à préparer et à sécuriser ses transactions commerciales, c’est-à-dire, calculer ses droits de douanes, vérifier les règlementations à l’exportation ou à l’importation et les documents obligatoires à présenter aux autorités douanières et effectuer les déclarations. « Elle se veut être efficace, de gagner en temps et en efficacité dans la gestion de leurs transactions commerciales ». La plateforme enregistre actuellement, plus d’un million d’entreprises ayant un profil recensé dans sa base de données et qui l’utilisent. À l’heure actuelle, elle notifie près de 300 000 appels d’offres ouverts à ses utilisateurs. Aujourd’hui, elle est adossée aux services des banques, qui la mettent à disposition de leurs clients. Pour la région Océan Indien, le service est accessible aux Maldives, à l’île Maurice, aux Seychelles, à Madagascar et jusqu’en Afrique de l’est. Dans la région il est offert par la banque MCB.