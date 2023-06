ANTALAHA – Le violeur de deux fillettes arrêté

Viol à répétition. Un homme de 27 ans est placé en garde à vue à la gendarmerie d’Antalaha depuis mardi. Deux familles l’accusent d’avoir agressé sexuellement leurs enfants, l’une de 6 ans et l’autre de 7 ans. Le père de la plus petite s’était présenté à la brigade ce jour-là vers 16h30 pour dénoncer le crime. Après l’avoir entendu, trois gendarmes se sont précipités pour retrouver l’auteur présumé de l’acte. Ils l’ont arrêté à Manolontsoa Ambatomitraka. Les victimes et le supposé pédophile vivent dans le même quartier. Elles ont raconté au père de l’une que le jeune homme leur avait fait une pénétration. Il les aurait également obligées de pratiquer une caresse buccale de sa partie intime. Le viol aurait été commis plusieurs fois, dont la dernière a eu lieu le lundi 22 mai, à Antanambao. Les enfants ont été conduits au centre hospitalier de référence du district d’Antalaha et soumis à un examen médical dont l’enquête a besoin. Elles y bénéficient surtout de soins. En attendant son transfert au parquet, l’homme incriminé est retenu à la chambre de sûreté de la gendarmerie locale.