Vol d’Organe – « Une greffe ne peut s’effectuer que sur base légale et scientifique »

La suspicion de vol d’organes s’amplifie. Beaucoup associent les nombreuses disparitions d’enfants à Antana­narivo, à Toamasina et au Sud-Ouest, à des trafics d’organes. Des chirurgiens expliquent, cependant, que la greffe d’organe n’est réalisable que sur des bases légales et scientifiques. La transplantation d’un organe d’un individu à un autre s’effectue sous plusieurs conditions. « Déjà, il faut des textes réglementaires pour réaliser cet acte médical. Alors qu’à Madagascar, cela n’existe pas encore. », souligne un professeur. Les conditions scientifiques et techniques doivent également être remplies. «L’opération, aussi bien le prélèvement que la transplantation proprement dite de l’organe, ne peut être réalisée que dans un bloc opératoire. D’ailleurs, c’est l’organe d’une personne vivante qu’on utilise et non celui d’un cadavre. Les conditions de conservation sont aussi délicates.», renchérit notre source. Un autre chirurgien de préciser que la compatibilité du donneur et du receveur est exigée. On ne peut donc pas faire n’importe où et n’importe comment une transplantation d’un organe. Autrement, cela peut provoquer d’autres problèmes de santé, comme les infections ou le rejet.