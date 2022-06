Musique – Big MJ sort son album intitulé « Mpanjaka »

Un projet musical assez inédit, voire de grande envergure. « Mpanjaka » de Big MJ est un album exclusif tout à son image, excentrique sur les bords, mais illustrant une certaine sobriété également.

Il s’agit là d’un nouvel album imposant qui comprend trente-cinq titres, dont une quinzaine de collaborations tous aussi exceptionnelles les unes des autres. « Franchement, je compte déjà 20 ans de carrière aujourd’hui, dont une quinzaine d’années durant lesquelles j’ai vraiment connu le succès. Ce projet est pour moi l’occasion de rendre hommage à ces années-là, mais aussi de pouvoir partager mon amour pour la musique avec d’autres artistes talentueux d’une manière exclusive » confie Big MJ.

Rappeur, chanteur ou encore danseur, Big MJ a plus d’une corde à son arc. À travers cet album « Mpa­njaka », il confirme également son statut d’artiste fédérateur. Le fait est que le nombre de collaborations inédites qui composent cet album a de quoi organiser tout un festival de musique à lui tout seul. Big MJ de souligner « Quelque part, cet album est déjà synonyme d’une forme de consécration de ma part, c’est pourquoi j’y chante ma reconnaissance pour le Tout puissant, mon roi, celui qui m’inspire et qui guide mes pas, d’où le titre de l’album. Après des souhaits, j’en ai encore beaucoup pour l’avenir, mais avoir pu en réaliser l’un d’entre eux en ayant réussi à rassembler ces artistes le temps de ce projet me rend très fier ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Big MJ n’y est pas allé de main morte en sélectionnant des chanteurs de renom pour se joindre à lui dans cet album, déjà disponible depuis hier sur toutes les plateformes de téléchargement légal.