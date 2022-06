Maevatanana – Trois individus kidnappés

Un triple enlèvement a été commis à Sangampilalao et Behazomaty Kandreho. L’acte a été commis par sept bandits équipés de fusils de chasse et d’armes blanches. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 19 heures, les malfaiteurs ont assailli l’une après l’autre ces deux localités. Préalablement identifiés par les kidnappeurs, les trois individus ont été emmenés sous la menace d’armes à feu braquées sur eux. Les victimes n’ont opposé aucune résistance et aucun blessé n’est à déplorer.

Alertée, la gendarmerie nationale a envoyé des éléments sur la piste des malfaiteurs. Les éléments territoriaux de proximité ont été les premiers à avoir engagé une poursuite. D’après les premières informations communiquées, les ravisseurs auraient pris la fuite en direction d’Andriba Maevatanana. Informées, les unités limitrophes ont mobilisé leurs effectifs respectifs afin de mettre en place un dispositif d’interception. Un renfort plus important conduit par un officier de la gendarmerie nationale a été par ailleurs déployé par la compagnie territoriale de Maevatanana. Les bandits poursuivent leur fuite, aucune réclamation de rançon n’est jusqu’à maintenant signalée.