Lutte contre la covid-19 Boeny – Un décès et huit cas positifs recensés à Mahajanga

La Covid-19 a de nouveau frappé et fait une victime. Un homme de 48 ans a succombé à la pandémie la semaine passée. Huit nouveaux cas positifs ont aussi été détectés, après test. Ces malades suivent un traitement au niveau du Centre hospitalier universitaire de Mahavoky-atsimo.

Le directeur régional de la Santé Boeny, le Dr Solange Hoasy explique que 99,99% des personnes décédées de la maladie « Les personnes décédées de la Covid-19 n’ont pas été vaccinées.On ne peut plus éviter les rassemblements à Mahajanga. De ce fait, l’application des mesures sanitaires dont le port de masque, les gestes barrières dont la distanciation sociale et le lavage des mains doivent alors être maintenus. Mais le seul remède est la vaccination. Les personnes de plus de 18 ans sont ainsi appelées à se faire inoculer pour se protéger, notamment ceux qui vont passer des examens. Car, si par malheur, les candidats tombent malades, ils auront perdu une année. De même, les personnes vulnérables sont aussi encouragées à rejoindre les sites de vaccination. Ils éviteront les cas de forme grave. Tous les Centres de santé de base (CSB) de Mahajanga sont ouverts pour vacciner », martèle le Dr Solange Hoasy.

Pendant les deux derniers mois, mars et avril, aucun cas positif ni décès n’a été décelé à Mahajanga. Mais avec le nouveau cas de décès enregistré la semaine passée, toutes les mesures sanitaires prises contre la Covid-19 sont de nouveau mises en vigueur dans la région Boeny. Aussi bien dans les transports publics que sur les places publiques et dans les lieux confinés.