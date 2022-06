Jubilé de la reine Elizabeth II – L’ambassade du Royaume-Uni au diapason avec Londres

Soixante-dix ans de règne, ça se fête. Le Royaume Uni est en effervescence depuis quelques temps. En effet, la nation britannique a préparé le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Enfin, c’est le grand jour et tous comptent bien célébrer dans la liesse les soixantedix années de règne de la souveraine. L’ambassade britannique à Madagascar compte bien participer à la fête, également.

Pour la Grande île, c’est David William Ashley, ambassadeur du Royaume Uni, qui a annoncé le programme des festivités durant une conférence de presse qu’il a tenue à sa résidence, à Alarobia, hier. Il a ainsi indiqué qu’en parallèle aux célébrations à Londres, notamment, la représentation britannique à Madagascar marquera également l’événement. “Pour l’occasion, l’ambassade britannique à Madagascar organisera un grand déjeuner de jubilé demain, mettant en valeur la cuisine britannique et malgache”, a déclaré le diplomate.

Une figure mondiale

Durant le déjeuner de jubilé qui se tiendra à la résidence de l’ambassadeur Ashley, à Alarobia, le ministre des Affaires étrangères et lui planteront un baobab. “En plantant un baobab demain [ce jour], avec le ministre des Affaires étrangères, nous allons faire partie d’un vaste programme de plantation d’arbres du Royaume-Uni, pour marquer l’engagement royal à protéger l’environnement. J’espère que ce baobab sera un symbole de notre amitié pour les siècles à venir”, ajoute le diplomate britannique.

L’ambassadeur Ashley a également profité de la conférence de presse d’hier, pour souligner la longévité du règne de la reine Elizabeth II, ainsi que son importance pour la nation britannique. “Sa Majesté est la doyenne des chefs d’État dans le monde. Elle a régné plus longtemps que tout autre monarque dans l’histoire britannique qui remonte à plus de mille ans. La première monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant 70 ans au service de la population du Royaume Uni et du Commonwealth”.

Sur sa lancée, l’ambassadeur du Royaume-Uni a affirmé le fait que “la reine est devenue une figure très respectée dans le monde”. Il ajoute que la souveraine est “la principale diplomate du Royaume Uni, renforçant les anciennes relations et établissant de nouveaux liens. Personne n’a fait plus pour renforcer les liens d’amitié et de respect entre le Royaume Uni et le reste du monde”.