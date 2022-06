Football – CAN 2023 : Les Barea laminés d’entrée par les Black Stars

Madagascar débute l’aventure africaine par une large défaite face au Ghana. Tout est refait pour assurer la deuxième journée contre l’Angola dimanche.

Résultat prévisible vu le court temps de préparation. Sur papier d’ailleurs, le Ghana est apparemment supérieur mathématiquement. Les Barea de Madagascar se sont pliés sèchement sur un score 0 à 3 face aux Black Stars Ghanéens lors de la première journée comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations version 2023, hier soir au stade de Cape Coast au Ghana.

Les Barea subissent lors des premières quinze minutes du match. Il y a eu une faille ou plutôt du désordre au sein du bloc défensif surtout du côté gauche. Le Réunionnais de la JS St Pierroise, Mamy Gervais Randrianarisoa a même failli commettre une faute dans la surface dès la 8e minute. Heureusement que le gardien malgache, Nina Razakanirina, l’un des quatre locaux alignés en première période a pu arrêter deux occasions nettes ghanéennes. La possession de balle a été de 80% en faveur de l’équipe hôte. Le Ghana a enregistré au moins dix corners et cinq coups francs. Les protégés d’Otto Addo ont imposé leur rouleau compresseur et de plus les Malgaches ont joué à dix au moins pendant plus de cinq minutes car le milieu de Finn Harps irlandais, Hery Bastien a été blessé au nez.

Défaut de marquage

Les hommes de Nicolas Dupuis remontent la pente et ont eu leur toute première attaque à la 15e minute, grâce au coup franc frappé par le Belge Lapoussin Loïc mais dégagé par la tête d’un défenseur de l’équipe adverse.

La première occasion nette malgache a été le tir de Julio Donisa du club français le Mans, qui a passé à moins d’un mètre du poteau droit, servi par l’attaquant du Fosa Juniors FC Tsilavina Fanome­zantsoa alias Drogba. Quel­ques mutations ont été constatées à la fin de la première période, la formation 3-5-2 est devenue 4-4-2. Mais les Barea se sont enfoncés de plus en plus au retour des vestiaires malgré les entrées notamment de Njiva Rakoto­harimalala, puis un peu plus tard « Dax » Arohasina Andrianarimanana, Voavy Paulin et Fabrice Rakoton­draibe.

Tout bascule en début de la deuxième période. En deux minutes, les Black Stars inscrivent deux buts signés, Mohammed Kudus (54e ) et Félix Afena (56e ). Le deuxième but ghanéen a été un ballon arrêté, un corner billard à trois touches, suite à une faute de marquage au sein de la défense. Et le but de KO a été vraiment académique, marqué par Osman Bukari (86e ). Indiscutable, le Ghana a des joueurs de haut niveau et expérimentés.

Le match retour comptant pour la deuxième journée qualificative à la CAN se jouera dimanche à 16h au lieu de 19h, prévu au début, contre les Palancas Negras angolais au stade des Barea à Mahamasina. Les Angolais ont défait hier les Centrafri­cains sur le score 2 buts à 1. La délégation malgache sera de retour au pays le vendredi 3 juin en début d’après-midi. Les Barea sont condamnés à remporter une première victoire pour poursuivre dans la sérénité l’aventure.