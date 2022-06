Débats sans fin – Des ajustements nécessaires pour les carburants

Pas encore de chiffres pour la prochaine hausse des prix du carburant. La Banque mondiale s’aligne sur la philosophie globale qui prévaut. Les prix actuels ont été calculés quand le cours du baril du pétrole était à 60 dollars. Il atteint aujourd’hui les 110 dollars. Des ajustements tarifaires s’imposent. Mais il faudra aussi apprivoiser les conséquences pour les couches sociales les plus exposées à un tel choc pétrolier. « Les réformes sont douloureuses mais à nous d’atténuer ces douleurs » conclut dans une belle phrasée Idah Z. PsawaraviRiddihough. Elle espère que la prochaine fois, elle va partager avec la presse des résultats positifs et non plus des défis à relever.