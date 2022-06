Agriculture et élevage – Un Forum B2B sur l’Agribusiness bientôt

Un énième forum qui promet de se distinguer. Un forum B2B sur l’Agribusiness sera organisé le 18 juin prochain à Antananarivo par l’Economic development board of Madagascar (EDBM) et trois départements ministériels. Ceci, afin de tirer le secteur primaire de sa torpeur. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, le ministère de l’Agriculture et de l’élevage et celui de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation s’allient pour regrouper les acteurs catalyseurs de l’agriculture et de l’élevage. D’autres acteurs de premier plan sont annoncés,tels que des organismes publics, groupements et associations du secteur privé, organismes de financement privés nationaux et internationaux, partenaires techniques et financiers, fédération des Chambres de commerce. Toujours est-il qu’un appel est toujours en cours pour inciter notamment les jeunes promoteurs ou porteurs de projets agricoles à se manifester. Les opérateurs économiques désirant investir dans la chaîne de valeur de l’agribusiness, les propriétaires de terrain de plus de 100 ha, à la recherche d’investisseurs ou de partenaires, des producteurs ou groupements de producteurs en quête d’acheteurs ou tout simplement des acheteurs de produits précis dans l’agriculture et l’élevage, sont appelés à participer au forum. Les questions sur la propriété foncière seront traitées, selon une note d’information. «Les cessions de terrain ne sont pas prévues dans les projets envisagés» mentionne la note. L’agriculture contractuelle ou « agrégation » sera mieux expliquée lors de ce forum. Les acheteurs ou entreprises fournissent des intrants et les agriculteurs cultivent et vendent leurs récoltes aux entreprises.