Transport aérien – Statu quo chez Air Madagascar

Le Conseil d’administration et la direction générale ont programmé un chômage technique depuis hier. Mais face à la réticence sinon la virulence du personnel à travers ses délégués, aucune décision dans ce sens n’a été prise, selon une source informée.

Les employés exigent que cette compression touche aussi les quinze directeurs et les chefs de départements, les mieux payés en termes de salaires et d’indemnités selon eux. Ils suggèrent aussi une baisse de rémunération de 50% pour tous et d’alléger les charges d’exploitation comme la location de voitures trop onéreuse. Le Business Plan du redressement tarde à être mis en branle. S’il avait existé.